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Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей

Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей На большей части Испании введен повышенный уровень опасности в связи с проливными дождями и грозами
Другие страны
1 сентября 2021 г. 19:01
Повышенный уровень опасности ввели на большей части Испании из-за дождей

На большей части Испании введен повышенный уровень опасности в связи с проливными дождями и грозами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственное метеорологическое агентство AEMET.

Дожди затопили ряд населенных пунктов в различных регионах, особенно сложная ситуация сложилась в Таррагоне (Каталония) и Кастельоне (Валенсия). Сильные дожди прошли и в Мадриде, из-за подтоплений утром были закрыты некоторые туннели, не работали участки нескольких линий метро, поезда пригородного сообщения ходили с повышенными интервалами.

В общей сложности служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида - 112 - получила на протяжении утра 237 вызовов, связанных с погодными условиями.

Кроме того, 5,5 тыс. жителей муниципалитета Альканар (Таррагона) остались без света.

Ожидается, что дожди продолжатся и в четверг, в этот день они обрушатся также на Балеарские острова.

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