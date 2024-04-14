Постпредство Ирана при ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Как передает Report, об этом заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

"Данный вопрос можно считать завершенным", - отмечается на странице иранской дипломатической миссии в "X". Постоянное представительство при этом указало, что запуск беспилотников в сторону Израиля является ответом на его удар по дипломатическим объектам Ирана в Дамаске. Вместе с тем оно подчеркнуло, что в случае "еще одной ошибки" израильских властей ответ Тегерана будет "намного жестче".