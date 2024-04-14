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Постпредство Ирана при ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной

Постпредство Ирана при ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 05:29
Постпредство Ирана при ООН заявило, что атаку на Израиль можно считать завершенной

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Как передает Report, об этом заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

"Данный вопрос можно считать завершенным", - отмечается на странице иранской дипломатической миссии в "X". Постоянное представительство при этом указало, что запуск беспилотников в сторону Израиля является ответом на его удар по дипломатическим объектам Ирана в Дамаске. Вместе с тем оно подчеркнуло, что в случае "еще одной ошибки" израильских властей ответ Тегерана будет "намного жестче".

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