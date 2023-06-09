Постпред Украины при ООН обратился к России

"По данным официальных лиц Херсонской области, не менее 9 человек получили ранения при эвакуации из затопленных районов в результате продолжающихся сегодня в городе обстрелов".

"По данным официальных лиц Херсонской области, не менее 9 человек получили ранения при эвакуации из затопленных районов в результате продолжающихся в городе обстрелов".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отвечая на вопросы журналистов после специального заседания Совета безопасности (СБ) ООН.

Также дипломат обратился к российским официальным лицам: "Решительно осуждаем обстрелы районов эвакуации и призываем Российскую Федерацию прекратить такие обстрелы и разрешить группам эвакуировать гражданское население в безопасные районы".

Отметим, что во вторник была взорвана Каховская ГЭС, расположенная на юге Украины, в Херсонской области, подконтрольной Вооруженным силам России.