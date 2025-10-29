Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрд

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 03:09
    Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрд

    В ближайшие месяцы Украина получит вооружение на сумму около 2 млрд долларов в рамках новых обязательств по военной помощи.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Bloomberg TV.

    По его словам, Соединенные Штаты создали систему, в которой обязательства по помощи продлеваются. "У нас, вероятно, есть еще 2 миллиарда долларов или больше, которые поступят в ближайшие несколько месяцев. Мы ожидаем, что это произойдет очень скоро. В начале декабря состоится встреча министров иностранных дел, которая, скорее всего, подведет итог", - сказал Уитэкер.

    Он отметил, что в 2026 году ключевым вопросом станет устойчивость поддержки Украины. "Важно то, что 12–15 миллиардов долларов, необходимых для закупки вооружений, критически нужных Украине для самообороны, будут собраны. Это будет американское оружие", - добавил он.

