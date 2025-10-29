İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi: Ukrayna tezliklə 2 milyard dollarlıq silah alacaq

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 06:22
    ABŞ-nin NATO-dakı nümayəndəsi: Ukrayna tezliklə 2 milyard dollarlıq silah alacaq

    Ukrayna yaxın aylarda yeni hərbi yardım öhdəliklərinin bir hissəsi olaraq təxminən 2 milyard dollarlıq silah alacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker "Bloomberg TV"yə müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar yardım öhdəliklərinin artırıldığı sistem yaradıb. "Ola bilsin, yaxın bir neçə ayda göndəriləcək 2 milyard dollar və ya daha çox pulumuz var. Bunun tezliklə baş verəcəyini gözləyirik. Dekabrın əvvəlində xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək və çox güman ki, buna yekun vuracaq", - Uiteker bildirib.

    M.Uiteker qeyd edib ki, 2026-cı ildə əsas məsələ Ukraynaya dəstəyin davamlılığı olacaq. "Əhəmiyyətli olan odur ki, Ukraynanın özünümüdafiə üçün çox ehtiyac duyduğu silahların alınması üçün lazım olan 12-15 milyard dollar məsələsi qaldırılacaq. Bunlar Amerika silahları olacaq", - o əlavə edib.

    ABŞ Ukrayna silah
    Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрд

