Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub
Region
- 05 yanvar, 2026
- 21:42
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampla telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra bildirib.
Ərdoğan Trampa Venesuelada qeyri-sabitliyin qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb:
"Trampla telefon danışığında ölkəmizin həssas məsələləri ilə bağlı mövqeyimizi çatdırdıq. Venesuelanın qeyri-sabitliyə sürüklənməməli olduğunu vurğuladıq".
Son xəbərlər
22:02
Ağdam sakinini Xocalıda elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:59
Şotlandiya klubu ötən ay anlaşdığı baş məşqçinin müqaviləsinə xitam veribFutbol
21:54
Prezident: Qızıl ehtiyatlarının artırılması Dövlət Neft Fonduna 10 milyard dollardan artıq vəsait qazandırıbMaliyyə
21:49
İlham Əliyev: Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına çevrilməkdirİKT
21:46
Azərbaycanla Çin hərbi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində müştərək müəssisələr yaradırHərbi
21:42
Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olubRegion
21:39
Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
21:33
Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdurXarici siyasət
21:29