    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:42
    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampla telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra bildirib.

    Ərdoğan Trampa Venesuelada qeyri-sabitliyin qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb:

    "Trampla telefon danışığında ölkəmizin həssas məsələləri ilə bağlı mövqeyimizi çatdırdıq. Venesuelanın qeyri-sabitliyə sürüklənməməli olduğunu vurğuladıq".

