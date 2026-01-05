Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган сообщил после заседания Кабинета министров.

Турецкий лидер сообщил главе Вашингтонской администрации, что нестабильность в Венесуэле неприемлема:

"В телефонном разговоре с Трампом мы донесли нашу позицию по чувствительным вопросам нашей страны. Мы подчеркнули, что Венесуэла не должна быть втянута в нестабильность".