    Axios: Вашингтон хочет заключить с Тегераном бессрочное ядерное соглашение

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 22:58
    Спецпосланник президента США Уиткофф на закрытой встрече в Вашингтоне заявил, что администрация Трампа настаивает на "неограниченном по времени" бессрочном ядерном соглашении с Ираном по сравнению со сделкой 2015 г. (СВПД).

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника и двух других источников.

    "Мы начинаем с иранцев, исходя из предпосылки, что у них нет положений об ограничении срока действия соглашения. Независимо от того, заключим мы сделку или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя подобающим образом до конца своей жизни", - приводят слова Уиткоффа собеседники издания.

    Спецпосланник, по их словам, также отметил, что в случае достижения соглашения с Ираном по ядерной программе, Вашингтон хотел бы провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-группировок в регионе.

    Очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном состоится 26 февраля в Женеве при посредничестве Омана, как это было в предыдущий раз.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу CBS на прошлой неделе, что Иран мог бы подписать "лучшую" сделку, которая гарантировала бы, что его ядерная программа "навсегда останется мирной".

