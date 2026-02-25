Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 23:18
    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    Иран согласился снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,67%, числа, аналогичного согласованному в ядерной сделке 2015 года.

    Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на арабского дипломата.

    Утверждается, что Тегеран в рамках новых предложений по ядерной сделке согласился временно приостановить всю деятельность по обогащению сроком на семь лет.

    "Однако, согласно этому предложению, существующие запасы высокообогащенного урана Ирана останутся внутри страны и не будут отправлены за рубеж", - говорится в материале.

    Отмечается, что речь идет о примерно 440 кг 60%-ного высокообогащенного урана, которыми Тегеран в настоящее время располагает. Этого, указывает телеканал, было бы достаточно для производства около 10–20 ядерных боеголовок малой мощности, и это, безусловно, самый важный аспект любой ядерной сделки.

    Иран ядерная программа обогащение урана

    Последние новости

    23:18

    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    В регионе
    23:17
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:17

    Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:11

    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Другие страны
    23:03

    Азербайджанский борец Джиоев взял бронзу турнира в Албании, одолев 4-х кратного чемпиона мира

    Индивидуальные
    22:58

    Axios: Вашингтон хочет заключить с Тегераном бессрочное ядерное соглашение

    Другие страны
    22:55

    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Другие страны
    22:43

    Исследования морского дна для энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" пройдут в два этапа

    Энергетика
    22:34

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с Ходжалинским геноцидом

    Внутренняя политика
    Лента новостей