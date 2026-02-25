Азербайджанский борец Джиоев взял бронзу турнира в Албании, одолев 4-х кратного чемпиона мира

Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал бронзовую медаль на турнире "Мухамет Мало" в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 86 кг спортсмен завоевал бронзовую медаль, одержав победу со счетом 4:1 над американцем, двукратным олимпийским призером и четырехкратным чемпионом мира Кайлом Дейком.

Отметим, что члены азербайджанской сборной Рашид Бабазаде (65 кг) взял серебряную, а Ислам Базарганов (57 кг) - бронзовую награды.