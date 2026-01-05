Şotlandiya klubu ötən ay anlaşdığı baş məşqçinin müqaviləsinə xitam verib
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 21:59
Şotlandiyanın "Seltik" komandası baş məşqçisi Vilfrid Nensi ilə vidalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qlazqo təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onun müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.
Qeyd edək ki, Vilfrid Nensi 2025-ci ilin dekabrın 5-də komandaya baş məşqçi təyin olunmuşdu.
