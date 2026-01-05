İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İlham Əliyev: Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına çevrilməkdir

    İKT
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:49
    İlham Əliyev: Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına çevrilməkdir

    Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına, İT mərkəzinə çevrilməkdir və hesab edirəm ki, bizim buna nail olmaq üçün potensialımız var.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bildirib.

    Azərbaycanın tərəfdaşlarla məlumat mərkəzlərinin yaradılması üzərində çalışdığını qeyd edən dövlət başçısı bildirib: "Kibertəhlükəsizlik mərkəzinin yaradılması, mütəxəssislərimizin təlimi ilə bağlı planlarımız və artıq icra olunmuş layihələrimiz var - biz bir çox mütəxəssislərimizi xaricə təlimlərə göndəririk və eyni zamanda, Azərbaycanda təlimlər təşkil edirik - hədəfimiz, bağlılıqla yanaşı, Süni Zəka və İT üçün bir haba çevrilməkdir. Potensial mövcuddur. Güclü siyasi iradə mövcuddur. Əlbəttə ki, biz Amerika şirkətlərini əsas tərəfdaşlarımız hesab edirik".

    İlham Əliyev süni zəka müsahibə
    Ильхам Алиев: Одна из целей Азербайджана – стать региональным центром ИИ

    Son xəbərlər

    22:02

    Ağdam sakinini Xocalıda elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:59

    Şotlandiya klubu ötən ay anlaşdığı baş məşqçinin müqaviləsinə xitam verib

    Futbol
    21:54

    Prezident: Qızıl ehtiyatlarının artırılması Dövlət Neft Fonduna 10 milyard dollardan artıq vəsait qazandırıb

    Maliyyə
    21:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanın hədəflərindən biri də regional Süni Zəka qovşağına çevrilməkdir

    İKT
    21:46

    Azərbaycanla Çin hərbi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində müştərək müəssisələr yaradır

    Hərbi
    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti