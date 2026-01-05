İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 22:02
    Ağdam sakinini Xocalıda elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, Ağdam rayon sakini, 53 yaşlı Nüşirəvan Əvəz oğlu Əliyevi Xocalı rayon ərazisində təmir işləri görərkən elektrik cərəyanı vurub.

    N.Əliyev hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

