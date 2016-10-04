Постпред России при ООН представил программу работы Совета Безопасности в октябре

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин представил программу работы Совета Безопасности в октябре. Как сообщает Report, в целом в октябре запланировано 20 заседаний.

Виталий Чуркин сообщил, что сегодня его делегация представила на рассмотрение членов Совета Безопасности ООН новый проект резолюции, направленный на запрещение пропаганды терроризма и экстремизма.

Посол рассказал, что 5 октября, члены Совета перейдут к следующему этапу предварительного голосования по кандидатуре Генерального секретаря ООН - процедуре голосования с использованием бюллетеней разного цвета для постоянных и непостоянных членов.

"Это означает, что будет известно, как проголосуют постоянные члены Совета, и может ли возникнуть вопрос о применении вето в отношении того или иного кандидата", - заявил постпред России. По его словам, после этого члены Совета решат, готовы ли они приступить к официальному голосованию.

По словам Виталия Чуркина, в октябре состоятся заседания, посвященные сотрудничеству с региональными организациями. Традиционно в повестке дня Совета - тематика Ближнего Востока: запланированы дебаты по палестино-израильскому урегулированию, обсуждение докладов по выполнению резолюции 1559, по Ливану и ситуации в Йемене.