Постпред Израиля при ООН: В Иране есть лидеры, способные изменить курс страны

В Иране существуют потенциальные лидеры, способные изменить курс страны после смены руководства.

Как передает Report, об этом постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил в интервью CNN.

При этом он не назвал конкретные имена.

"Сегодня в Иране есть потенциальные лидеры, которые могут повести нацию в правильном направлении, использовать ресурсы для процветания, для развития инфраструктуры, а не посылать баллистические ракеты всем своим соседям и не перекрывать Ормузский пролив",- сказал он.

Данон отметил, что дипломатическое урегулирование станет возможным, если новое руководство будет готово изменить политику Тегерана.

"Если появится возможность и мы увидим кого-то, кто действительно готов изменить курс... Мы верим в дипломатию и понимаем, что следующим этапом после того, как мы переориентируем этот режим, будет использование дипломатии и мирных мер", - добавил он.