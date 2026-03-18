    Постпред Израиля при ООН: В Иране есть лидеры, способные изменить курс страны

    В Иране существуют потенциальные лидеры, способные изменить курс страны после смены руководства.

    Как передает Report, об этом постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил в интервью CNN.

    При этом он не назвал конкретные имена.

    "Сегодня в Иране есть потенциальные лидеры, которые могут повести нацию в правильном направлении, использовать ресурсы для процветания, для развития инфраструктуры, а не посылать баллистические ракеты всем своим соседям и не перекрывать Ормузский пролив",- сказал он.

    Данон отметил, что дипломатическое урегулирование станет возможным, если новое руководство будет готово изменить политику Тегерана.

    "Если появится возможность и мы увидим кого-то, кто действительно готов изменить курс... Мы верим в дипломатию и понимаем, что следующим этапом после того, как мы переориентируем этот режим, будет использование дипломатии и мирных мер", - добавил он.

    Ормузский пролив Дани Данон Эскалация на Ближнем Востоке
    Israel's UN envoy: Iran has leaders capable of changing the country's course
    Ты - Король

