Пост министра окружающей среды Великобритании заняла Андреа Лидсом

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Британским министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства назначена бывшая соперница Терезы Мэй в борьбе за премьерское кресло, экс-замминистра энергетики Андреа Лидсом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия премьера.

11 июля Лидсом объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Мэй. Этому объявлению предшествовал скандал. В прошлые выходные Лидсом позволила себе неосторожное высказывание в интервью Times, отметив, что наличие трех детей дает ей преимущество в гонке за пост премьера по сравнению с бездетной Мэй. Высказывание вызвало волну негодования в политических кругах и СМИ, так что Лидсом пришлось в понедельник принести Мэй официальные извинения.