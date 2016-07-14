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    Пост министра окружающей среды Великобритании заняла Андреа Лидсом

    Британским министром по делам окружающей среды назначена бывшая соперница Терезы Мэй в борьбе за премьерское кресло

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Британским министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства назначена бывшая соперница Терезы Мэй в борьбе за премьерское кресло, экс-замминистра энергетики Андреа Лидсом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия премьера.

    11 июля Лидсом объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Мэй. Этому объявлению предшествовал скандал. В прошлые выходные Лидсом позволила себе неосторожное высказывание в интервью Times, отметив, что наличие трех детей дает ей преимущество в гонке за пост премьера по сравнению с бездетной Мэй. Высказывание вызвало волну негодования в политических кругах и СМИ, так что Лидсом пришлось в понедельник принести Мэй официальные извинения.

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