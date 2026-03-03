Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских граждан

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 11:27
    Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских граждан

    Посольство США в Израиле сообщило о том, что не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказать им прямую помощь в выезде из Израиля.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

    В нем также посольство предоставляет информацию о маршрутных автобусах, которые Министерство туризма Израиля организует до пограничного перехода с Египтом - Таба.

    При этом отмечается, что посольство США не может дать никаких рекомендаций (за или против) по поводу использования данного маршрута.

    США эвакуация Израиль эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ vətəndaşlarını İsraildən çıxarmaqda problemlə üzləşib
    US embassy in Israel unable to evacuate citizens

