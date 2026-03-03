Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских граждан
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 11:27
Посольство США в Израиле сообщило о том, что не имеет возможности эвакуировать американских граждан или оказать им прямую помощь в выезде из Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
В нем также посольство предоставляет информацию о маршрутных автобусах, которые Министерство туризма Израиля организует до пограничного перехода с Египтом - Таба.
При этом отмечается, что посольство США не может дать никаких рекомендаций (за или против) по поводу использования данного маршрута.
