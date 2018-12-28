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    Посольство Бахрейна возобновило свою работу в Сирии

    Бахрейн высказался за недопущения регионального вмешательства во внутренние дела Сирии

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Королевство Бахрейн вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возобновило работу своего посольства в Сирии после семи лет перерыва, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Объявляем о продолжении работы посольства Бахрейна в Сирийской Арабской Республике", - сообщил МИД Бахрейна в Twitter.

    В Манаме также подчеркнули стремление поддерживать отношения с Дамаском и "важность общеарабской роли и ее активизации для сохранения стабильности в Сирии, ее суверенитета и территориальной целостности". Кроме того, Бахрейн высказался за "недопущения регионального вмешательства во внутренние дела" Сирии.

    Напомним, что накануне об открытии своего посольства в Дамаске, закрытого в 2011 году с началом конфликта в Сирии, объявили в ОАЭ.

    Данное событие произошло на фоне дискуссий о том, что Лига арабских государств (ЛАГ) может в следующем году возобновить членство Сирии в организации.

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