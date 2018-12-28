В ОАЭ считают возможным возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает возможным возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), только если с этим согласятся все страны-члены организации.

В четверг ОАЭ вновь открыли свое посольство в, которое было закрыто семь лет из-за политической ситуации в Сирии и войны, передает Report. Ранее источник в президентской администрации Туниса сообщил РИА Новости, что несколько арабских стран, включая Тунис и Алжир, координируют усилия по возвращению Сирии в организацию. По данным источника агентства, президент Туниса Бежи Каид эс-Себси планирует на саммите в Бейруте в январе обсудить приглашение президента Сирии Башара Асада на саммит ЛАГ в Тунисе в марте.