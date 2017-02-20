Посол Северной Кореи: Убитый в Малайзии не является братом Ким Чен Ына

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль выразил недоверие малайзийскому расследованию по факту убийства гражданина Северной Кореи, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

По данным посла, убитый не является братом главы КНДР Ким Чен Ына, его имя – Ким Чхоль.

"Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого - это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте", - заявил посол.

Ранее посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян "категорически отвергает" результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.