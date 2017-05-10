Посол Сербии в Ливии госпитализирован после ДТП в Тунисе

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Посол Сербии в Ливии Оливер Потежица в минувшие выходные совершил рабочий визит в Тунис, где попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру.

Отмечается, что в результате ДТП дипломат получил тяжелые травмы. Находящегося в больнице Потежицу посетил генеральный секретарь МИД Сербии Велько Одалович.

Oтмечается, что министерство здравоохранения Туниса и посольство Сербии в этой стране оказывают всю возможную помощь в лечении посла.