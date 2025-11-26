Посол РФ в Кишиневе прибыл в МИД Молдовы

Посол России в Кишиневе Олег Озеров прибыл в МИД Молдовы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Его пригласили для дачи объяснений после информации о пролете через воздушное пространство Молдовы нескольких БПЛА неизвестного происхождения.