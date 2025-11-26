Посол РФ в Кишиневе прибыл в МИД Молдовы
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 16:15
Посол России в Кишиневе Олег Озеров прибыл в МИД Молдовы.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Его пригласили для дачи объяснений после информации о пролете через воздушное пространство Молдовы нескольких БПЛА неизвестного происхождения.
