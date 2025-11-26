İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Rusiyanın Kişineudakı səfiri Moldova XİN-ə gedib

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:21
    Rusiyanın Kişineudakı səfiri Moldova XİN-ə gedib

    Rusiyanın Kişineudakı səfiri Oleq Ozerov Moldova Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    O.Ozerov, XİN-ə Moldovanın hava məkanı üzrərindən bir neçə pilotsuz uçuş aparatının (PUA) uçuşu ilə bağlı yayılan məlumatlardan sonra izahat vermək üçün dəvət edilib.

    Посол РФ в Кишиневе прибыл в МИД Молдовы

