İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilir

    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:21
    Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı istifadəyə verilir

    Yanvarın 12-dən "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ilk dəfə Gəncə–Qəbələ–Gəncə marşrutu üzrə müntəzəm sərnişindaşıma xidmətinə başlayacaq.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutundan sonra ADY-nin 2-ci regiondaxili sərnişindaşıma marşrutu olaraq bölgələrdə nəqliyyatın əlçatanlığının təmin edilməsinə, regionlararası nəqliyyat bağlantısının və mobilliyin genişləndirilməsinə xidmət edəcək.

    Marşrut üzrə sərnişinlərə oturacaq tipli müasir elektrik qatarları ilə xidmət göstəriləcək. Qatarlar hər gün saat 10:10-da Gəncə Dəmiryol Vağzalından Qəbələ istiqamətinə, saat 18:00-da isə Qəbələdən Gəncəyə hərəkət edəcək. Səfərin ümumi müddəti 1 saat 50 dəqiqə təşkil edəcək.

    Sərnişinlər ümumi uzunluğu 139 km olan marşrut üzrə Goran, Yevlax, Ləki və Ağdaş stansiya və dayanacaqlarından da istifadə edə biləcəklər.

    Qatarlarda standart, standart+, biznes və birinci siniflər üzrə səyahət imkanları təklif olunacaq. Biletlərin minimal qiyməti Gəncə–Qəbələ istiqamətində 4,3 manat, Ləki–Qəbələ istiqamətində isə 1,7 manat təşkil edəcək.

    Bu reys Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə hər gün səfər etməyə də imkan verəcək. Belə ki, Bakı–Qazax qatarı ilə saat 10:50-də Ləki stansiyasına çatıb, daha sonra saat 11:12-də Gəncə–Qəbələ istiqamətində hərəkət edən qatarla Qəbələyə səfər etmək mümkün olacaq. Sərnişinlər Qəbələ–Gəncə qatarından istifadə edərək saat 18:45-də Ləki stansiyasına çatıb, saat 19:02-də Qazax–Bakı qatarı ilə Bakıya gələ bilərlər.

    Biletləri bu gündən ADY-nin veb-saytı və "ADY Mobile" tətbiqi vasitəsilə əldə etmək mümkündür.

    Yeni sərnişindaşıma marşrutu qərb və şimal-qərb bölgələri arasında əlçatanlığın artırılmasına və daxili turizmin inkişafına töhfə verəcək.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı
    АЖД запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа
    ADY to launch regular Ganja–Gabala passenger train service

    Son xəbərlər

    12:18

    Ötən ay Bakıdan bölgələrə 155 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    12:15

    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    12:12

    Sabah hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:03

    Rusiya aeroportlarında 20-dən çox uçuş gecikir

    Region
    12:02

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondu bəlli olub

    Fərdi
    11:57

    Azərbaycanda közərmə lampaları mərhələli şəkildə dövriyyədən çıxarılır

    Energetika
    11:56

    Özbəkistanda ən böyük yataqlardan birində neft sızması baş verib

    Region
    11:53

    "Araz-Naxçıvan"da baş məşqçinin köməkçilərindən biri italiyalıdır

    Futbol
    11:48

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 33 %-ni itirib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti