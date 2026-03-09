İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 10:17
İsrail Müdafiə Ordusu İranın İsfahan şəhərində ballistik raketlərin buraxılış meydançalarına və daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargahlarına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin press-relizində bildirilirb.
Məlumata görə, İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri ölkənin Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi ilə birgə İranın infrastruktur obyektlərinə yeni zərbələr dalğasını başa çatdırıb.
Qeyd olunub ki, İsrail ordusu, həmçinin daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin və "Bəsic" birləşmələrinin hərbi infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edir.
