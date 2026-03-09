İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 10:17
    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    İsrail Müdafiə Ordusu İranın İsfahan şəhərində ballistik raketlərin buraxılış meydançalarına və daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin qərargahlarına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin press-relizində bildirilirb.

    Məlumata görə, İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri ölkənin Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi ilə birgə İranın infrastruktur obyektlərinə yeni zərbələr dalğasını başa çatdırıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail ordusu, həmçinin daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin və "Bəsic" birləşmələrinin hərbi infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edir.

    İsrail ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İran
    ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране
    IDF strikes strategic targets in Iran

    Son xəbərlər

    10:50

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Biznes
    10:47

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:43

    Türkiyənin Dənizli əyalətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:38

    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    Futbol
    10:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:29

    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:27

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 4 nəfərdən 43 kq narkotik vasitə götürülüb

    Hadisə
    10:27

    KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib

    Energetika
    10:17

    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti