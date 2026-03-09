Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране

    • 09 марта, 2026
    • 09:59
    ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым площадкам баллистических ракет и штабам сил внутренней безопасности в иранском Исфахане.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе армейской пресс-службы.

    Сообщается, что ВВС Израиля совместно с Управлением военной разведки страны (АМАН) завершили новую волну ударов по объектам инфраструктуры Ирана.

    Отмечается, что ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по военной инфраструктуре сил внутренней безопасности и формирований "Басидж".

    Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib
    IDF strikes strategic targets in Iran
