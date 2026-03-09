ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране
Другие
- 09 марта, 2026
- 09:59
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым площадкам баллистических ракет и штабам сил внутренней безопасности в иранском Исфахане.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе армейской пресс-службы.
Сообщается, что ВВС Израиля совместно с Управлением военной разведки страны (АМАН) завершили новую волну ударов по объектам инфраструктуры Ирана.
Отмечается, что ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по военной инфраструктуре сил внутренней безопасности и формирований "Басидж".
