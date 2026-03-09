U-23 Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi ilk gündə mübarizəyə başlayacaq
Fərdi
- 09 mart, 2026
- 09:32
Bu gün Serbiyanın Zrenyanin şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı start götürəcək.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, çempionatın ilk günündə Azərbaycanın 5 sərbəst güləşçisi mübarizəyə başlayacaq.
Vasif Bağırov (57 kq), Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70), Səbuhi Əmiraslanov (79) və Zəfər Əliyev (97 kq) xalça üzərinə çıxacaqlar.
Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.
