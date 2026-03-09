Пять азербайджанских борцов выйдут на ковер в стартовый день ЧЕ U23

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 09 марта, 2026
    • 09:53
    Сегодня в сербском городе Зренянин стартует молодежный чемпионат Европы (U23) по борьбе.

    Как сообщает корреспондент Report из Сербии, в первый день чемпионата выступят 5 азербайджанских борцов вольного стиля.

    На ковер выйдут Васиф Багиров (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

    Чемпионат Европы завершится 15 марта.

