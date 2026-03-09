Пять азербайджанских борцов выйдут на ковер в стартовый день ЧЕ U23
Индивидуальные
- 09 марта, 2026
- 09:53
Сегодня в сербском городе Зренянин стартует молодежный чемпионат Европы (U23) по борьбе.
Как сообщает корреспондент Report из Сербии, в первый день чемпионата выступят 5 азербайджанских борцов вольного стиля.
На ковер выйдут Васиф Багиров (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг).
Чемпионат Европы завершится 15 марта.
Последние новости
10:39
Фото
В "Шахдаге" завершился чемпионат Европы по ски-альпинизмуИндивидуальные
10:31
Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервовДругие страны
10:19
Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозкиВнутренняя политика
10:13
СМИ: Saudi Aramco предложила проводить срочные поставки нефти через тендерыЭнергетика
09:59
ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в ИранеДругие
09:53
Пять азербайджанских борцов выйдут на ковер в стартовый день ЧЕ U23Индивидуальные
09:37
Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефтьДругие страны
09:30
Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"Футбол
09:13