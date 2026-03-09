Пять азербайджанских борцов выйдут на ковер в стартовый день ЧЕ U23

Сегодня в сербском городе Зренянин стартует молодежный чемпионат Европы (U23) по борьбе.

Как сообщает корреспондент Report из Сербии, в первый день чемпионата выступят 5 азербайджанских борцов вольного стиля.

На ковер выйдут Васиф Багиров (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы завершится 15 марта.