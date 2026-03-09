İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Li Çje Myon Cənubi Koreyada yanacaq qiymətlərinə məhdudiyyət tətbiq etməyə çağırıb

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 09:53
    Li Çje Myon Cənubi Koreyada yanacaq qiymətlərinə məhdudiyyət tətbiq etməyə çağırıb

    Cənubi Koreya Prezidenti Li Çje Myon martın 9-da ölkə hakimiyyətini daxili bazarda yanacağın qiymətlərinə məhdudiyyət tətbiq etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    O həmçinin ABŞ, İsrail və İran arasında münaqişənin kəskinləşməsi fonunda qaz qiymətlərinin artması və valyuta bazarlarındakı qeyri-sabitliyin fəsadlarını yumşaltmaq üçün əvvəlcədən tədbirlər hazırlamağı təklif edib.

    Cənubi Koreya lideri gərginliyin artmasının iqtisadi fəsadlarını minimuma endirmək üçün yanacaq qiymətlərinin artması ilə bağlı mümkün mənfi ssenarilərə əvvəlcədən hazırlaşmağın vacibliyini vurğulayıb. O həmçinin maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün tədbirlər görməyə və enerji resurslarının tədarükü üçün alternativ marşrutların axtarışına başlamağa çağırıb.

    Li Çje Myon həmçinin maliyyə və valyuta bazarlarında artan volatilliyə reaksiya vermək üçün hökumətə və Koreya Bankına əlavə tədbirlər hazırlamağı tapşırıb və ehtiyac yaranarsa, 100 trilyon von (təxminən 66,8 milyard dollar) həcmində olan bazarın sabitləşdirilməsi proqramının genişləndirilə biləcəyini qeyd edib.

    Cənubi Koreya yanacaq Li Çje Myon
    Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефть
    S. Korean president says to swiftly introduce fuel price cap

    Son xəbərlər

    10:50

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Biznes
    10:47

    Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 97 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:43

    Türkiyənin Dənizli əyalətində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:38

    İngiltərədə futbolçu oyun zamanı həyatını itirib

    Futbol
    10:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    10:29

    İrandan fevralın 28-dən bu günədək Azərbaycana 1 918 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:27

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 4 nəfərdən 43 kq narkotik vasitə götürülüb

    Hadisə
    10:27

    KİV: "Saudi Aramco" tenderlər vasitəsilə təcili neft tədarükünü həyata keçirməyi təklif edib

    Energetika
    10:17

    İsrail İrandakı strateji obyektlərə hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti