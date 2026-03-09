Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефть

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в понедельник призвал власти страны ввести ограничение цен на топливо на внутреннем рынке.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Он также предложил заранее подготовить меры для смягчения последствий роста цен на газ и нестабильности на валютных рынках на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном.

Южнокорейский лидер подчеркнул необходимость заранее подготовиться к возможным негативным сценариям роста цен на топливо, чтобы минимизировать экономические последствия роста напряженности. Он также призвал принять меры для обеспечения финансовой стабильности и начать поиск альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов.

Ли Чжэ Мён также поручил правительству и Банку Кореи разработать дополнительные меры для реагирования на растущую волатильность на финансовых и валютных рынках, отметив, что при необходимости программа стабилизации рынка объемом 100 трлн вон (около $66,8 млрд) может быть расширена.

По его словам, Сеул намерен взаимодействовать со стратегическими партнерами для поиска альтернативных маршрутов поставок, которые не будут проходить через этот пролив.

Также президент призвал власти жестко пресекать возможные ценовые сговоры между нефтеперерабатывающими компаниями и автозаправочными станциями, а также случаи искусственного завышения цен или создания дефицита топлива. Он подчеркнул необходимость строгого наказания нарушителей и внедрения системы предельных цен на бензин и дизель.

Отметим, что из-за конфликта на Ближнем Востоке наблюдается резкий скачок цен на нефть. За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года. В понедельник на торгах цена на нефть марки Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель.