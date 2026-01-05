АЖД запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 12 января впервые начнет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, новый маршрут станет вторым внутрирегиональным пассажирским направлением после успешно функционирующего маршрута "Гянджа–Мингячевир–Гянджа", который будет способствовать расширению межрегиональных транспортных связей и мобильности.

Согласно расписанию, поезда будут курсировать ежедневно с отправлением в 10:10 с железнодорожного вокзала Гянджи в направлении Габалы, а обратный рейс будет стартовать в 18:00 из Габалы. Общая продолжительность поездки составит 1 час 50 минут. Пассажиры также смогут пользоваться станциями и остановками Горан, Евлах, Ляки и Агдаш на маршруте общей протяженностью 139 км.

Пассажирам предлагается выбор из четырех классов обслуживания: стандартный, стандарт+, бизнес и первый класс. Минимальная стоимость билетов по направлению Гянджа–Габала составит всего 4,3 маната, а в направлении Ляки–Габала – 1,7 маната.

Этот рейс также позволит ежедневно путешествовать из Баку в Габалу и в обратном направлении. Так, можно будет прибыть на станцию Ляки в 10:50 на поезде Баку–Газах, а затем отправиться в Габалу поездом, следующим в направлении Гянджа–Габала в 11:12. Пассажиры могут использовать поезд Габала–Гянджа, чтобы прибыть на станцию Ляки в 18:45, а затем прибыть в Баку на поезде Газах–Баку в 19:02.

Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте АЖД и приложение ADY Mobile.