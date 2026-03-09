İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Premyer Liqa: Bu gün "Zirə" "Kəpəz"i, "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək

    Futbol
    • 09 mart, 2026
    • 09:01
    Premyer Liqa: Bu gün Zirə Kəpəzi, Neftçi Turan Tovuzu qəbul edəcək

    Misli Premyer Liqasının XXIII turunda bu gün daha oyun keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında avrokuboklara iddialı olan "Zirə" autsayderlər sırasından qurtulmağa çalışan "Kəpəz"i qəbul edəcək.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək matç saat 18:30-da başlayacaq.

    Ardınca isə son turlar yüksəlişdə olan "Neftçi" "Palms Sports Arena"da "Turan Tovuz"u sınağa çəkəcək. Sözügedən qarşılaşmanın start fiti saat 20:30-da səslənəcək.

    "Turan Tovuz" 41 xalla turnir cədəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. "Zirə" 38 xalla dördüncüdür. "Neftçi" 31 xalla yeddinci, 16 xala malik "Kəpəz" isə onuncudur.

    Misli Premyer Liqası

    XXIII tur

    9 mart

    18:30. "Zirə" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Alik Yunusov

    VAR: Elvin Bayramov

    AVAR: Cavid Cəlilov

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rəvan Həmzəzadə

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Müslüm Əliyev

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

    "Palms Sports Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"la (1:1), "Şamaxı" isə "İmişli" (0:0) ilə bərabərə qalıb. "Qarabağ" isə "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib.

    Futbol xəbərləri Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    09:05

    Bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı göndəriləcək

    Biznes
    09:01

    Premyer Liqa: Bu gün "Zirə" "Kəpəz"i, "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək

    Futbol
    08:57

    İsrail İranın mərkəzindəki hədəflərə qarşı yeni zərbələrə başlayıb

    Digər ölkələr
    08:49

    Yaponiya hələ neft ehtiyatlarından istifadə qərarına gəlməyib

    Digər ölkələr
    08:29

    "Brent" neftin qiyməti 118 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    08:09

    KİV: ABŞ-də qadın müğənni Rihannanın evinə atəş açıb

    Digər ölkələr
    07:45

    Tramp: İrana qarşı əməliyyatın dayandırılması qərarı Netanyahu ilə birgə veriləcək

    Digər ölkələr
    07:07

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəni hədəfə alan raketləri zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    06:42

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından diplomatların qismən təxliyəsinə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti