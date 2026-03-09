Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первом матче дня в 18:30 "Зиря" примет "Кяпяз" на стадионе Олимпийского спорткомплекса Зиря.

Затем в 20:30 "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом" на стадионе Palms Sports Arena.

"Туран Товуз" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, "Зиря" с 38 очками располагается на четвертом месте, "Нефтчи" с 31 очком - на седьмом месте. "Кяпяз" с 16 очками замыкает десятку лучших.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Карван-Евлахом" (1:1), "Шамахы" - с "Имишли" (0:0), а "Карабах" победил "Араз-Нахчыван" (6:0).