    Премьер-лига: Сегодня Зиря примет Кяпяз, Нефтчи сыграет с Туран Товузом

    Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первом матче дня в 18:30 "Зиря" примет "Кяпяз" на стадионе Олимпийского спорткомплекса Зиря.

    Затем в 20:30 "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом" на стадионе Palms Sports Arena.

    "Туран Товуз" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, "Зиря" с 38 очками располагается на четвертом месте, "Нефтчи" с 31 очком - на седьмом месте. "Кяпяз" с 16 очками замыкает десятку лучших.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Карван-Евлахом" (1:1), "Шамахы" - с "Имишли" (0:0), а "Карабах" победил "Араз-Нахчыван" (6:0).

