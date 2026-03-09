Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"
Футбол
- 09 марта, 2026
- 09:30
Сегодня состоятся еще два матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в первом матче дня в 18:30 "Зиря" примет "Кяпяз" на стадионе Олимпийского спорткомплекса Зиря.
Затем в 20:30 "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом" на стадионе Palms Sports Arena.
"Туран Товуз" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, "Зиря" с 38 очками располагается на четвертом месте, "Нефтчи" с 31 очком - на седьмом месте. "Кяпяз" с 16 очками замыкает десятку лучших.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Карван-Евлахом" (1:1), "Шамахы" - с "Имишли" (0:0), а "Карабах" победил "Араз-Нахчыван" (6:0).
Последние новости
09:37
Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефтьДругие страны
09:30
Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"Футбол
09:13
Сегодня в Тегеране пройдет церемония присяги новому лидеру ИранаВ регионе
09:11
Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерноБизнес
08:51
ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части ИранаДругие страны
08:32
Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефтиДругие страны
08:12
Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
07:56
СМИ: В США женщина открыла огонь по дому певицы РианныДругие страны
07:22