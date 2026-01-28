Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Замминистра: Водители такси не должны стремиться высаживать пассажиров непосредственно у зданий

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 13:22
    Замминистра: Водители такси не должны стремиться высаживать пассажиров непосредственно у зданий

    В Баку водителям такси следует стремиться высаживать пассажиров только на специально оборудованных остановках, а не непосредственно у зданий.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры на 2025-2030 годы.

    По его словам, посадка и высадка пассажиров такси должны осуществляться исключительно в специально отведенных местах с соблюдением правил дорожного движения. Гумматов отметил, что в столице уже определены специальные точки для посадки и высадки пассажиров, и их число поэтапно увеличивается.

    Он подчеркнул, что остановочные зоны заранее планируются, а при необходимости создаются дополнительные пункты. Замминистра также добавил, что в ряде случаев более целесообразно пройти короткое расстояние пешком, поскольку соблюдение правил способствует безопасности и улучшает транспортную ситуацию в городе.

