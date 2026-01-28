İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 yanvar, 2026
    • 12:52
    Rəhman Hümmətov: Taksi sürücüləri sərnişini mütləq ünvanda düşürməyə çalışmamalıdır

    Bakıda sürücülər sərnişini mütləq binanın və ya ünvanın qarşısında düşürməyə çalışmamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, paytaxtda taksilərin sərnişinləri yalnız yol hərəkəti qaydalarına uyğun müəyyən edilmiş dayanacaq və məntəqələrdə mindirib-düşürməsi tələb olunur: "Şəhərdə sərnişinlərin minib-düşməsi üçün xüsusi nöqtələr artıq müəyyənləşdirilib və bu proses mərhələli şəkildə genişləndirilir. Dayanacaq yerləri əvvəlcədən planlaşdırılıb. Ehtiyac olan ərazilərdə əlavə məntəqələr yaradılır".

    Nazir müavini vurğulayıb ki, bəzi hallarda qısa məsafənin piyada qət edilməsi daha məqsədəuyğundur: "Əsas məsələ qaydalara əməl etməkdir. Harada dayanmağa icazə verilirsə, orada dayanmaq lazımdır. Bu həm təhlükəsizliyi, həm də şəhər nəqliyyatının axıcılığını təmin edir".

    Rəhman Hümmətov Taksi Taksi sürücüsü
    Замминистра: Водители такси не должны стремиться высаживать пассажиров непосредственно у зданий

