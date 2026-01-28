Арагчи опроверг информацию о контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о том, что контактировал недавно со специальным посланником США Стивом Уиткоффом или просил американскую сторону о переговорах.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом он сообщил в кулуарах сегодняшнего заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов.

"В последние дни между мною и Уиткоффом не было никаких контактов, и иранская сторона также не запрашивала переговоров", - отметил Арагчи.

Он добавил, что в настоящее время ряд стран выступают в роли посредников, прилагают усилия и ведут консультации, и Иран поддерживает контакты с ними.

Министр иностранных дел подчеркнул, что если США заинтересованы в переговорах, то в атмосфере угроз говорить о них невозможно. По его словам, переговоры имеют свои принципы и должны вестись с равных позиций, на основе взаимного уважения.

Ранее в СМИ сообщалось, что США рассматривают возможность "точечных ударов" по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, причастных к убийствам демонстрантов в ходе последних протестов в Иране.