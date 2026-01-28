Мирзоян подписал конвенцию СЕ о защите прав человека в области искусственного интеллекта

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 13:35
    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал Рамочную конвенцию Совета Европы "Об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права".

    Как передает Report, об этом глава МИД Армении сообщил в соцсетях по итогам встречи с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.

    "Рад подписать Рамочную конвенцию по искусственному интеллекту, правам человека, демократии и верховенству права. Коснулись динамики в Южном Кавказе, включая дальнейшую институционализацию мира", - отметил он.

    На сегодняшний день Рамочную конвенцию подписали 17 стран, включая государства-члены и государства-наблюдатели Совета Европы, а также ЕС.

