Мирзоян подписал конвенцию СЕ о защите прав человека в области искусственного интеллекта
- 28 января, 2026
- 13:35
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал Рамочную конвенцию Совета Европы "Об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права".
Как передает Report, об этом глава МИД Армении сообщил в соцсетях по итогам встречи с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.
"Рад подписать Рамочную конвенцию по искусственному интеллекту, правам человека, демократии и верховенству права. Коснулись динамики в Южном Кавказе, включая дальнейшую институционализацию мира", - отметил он.
На сегодняшний день Рамочную конвенцию подписали 17 стран, включая государства-члены и государства-наблюдатели Совета Европы, а также ЕС.
Discussed with @alain_berset new dimensions for cooperation, with strong commitment to @coe principles.— Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) January 28, 2026
✍️Glad to sign Framework Convention on AI, human rights, democracy & rule of law.
Touched upon dynamics in South Caucasus, including further institutionalization of #peace. pic.twitter.com/7A9K1DtWTY