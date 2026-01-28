Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Region
    • 28 January, 2026
    • 14:13
    Armenia signs CoE's AI convention

    Armenia's Foreign Minister Ararat Mirzoyan has signed the Council of Europe's (CoE) Framework Convention on Artificial Intelligence (AI), Human Rights, Democracy and the Rule of Law, Report informs.

    "Discussed with Alain Berset new dimensions for cooperation, with strong commitment to Council of Europe principles. Glad to sign Framework Convention on AI, human rights, democracy & rule of law. Touched upon dynamics in South Caucasus, including further institutionalization of peace," Mirzoyan wrote on X.

    Armenia Council of Europe AI convention Ararat Mirzoyan
    Ermənistan AŞ-nin süni intellekt sahəsində insan hüquqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyasını imzalayıb
    Мирзоян подписал конвенцию СЕ о защите прав человека в области искусственного интеллекта

