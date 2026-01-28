Armenia signs CoE's AI convention
- 28 January, 2026
- 14:13
Armenia's Foreign Minister Ararat Mirzoyan has signed the Council of Europe's (CoE) Framework Convention on Artificial Intelligence (AI), Human Rights, Democracy and the Rule of Law, Report informs.
"Discussed with Alain Berset new dimensions for cooperation, with strong commitment to Council of Europe principles. Glad to sign Framework Convention on AI, human rights, democracy & rule of law. Touched upon dynamics in South Caucasus, including further institutionalization of peace," Mirzoyan wrote on X.
Discussed with @alain_berset new dimensions for cooperation, with strong commitment to @coe principles.— Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) January 28, 2026
✍️Glad to sign Framework Convention on AI, human rights, democracy & rule of law.
Touched upon dynamics in South Caucasus, including further institutionalization of #peace. pic.twitter.com/7A9K1DtWTY