Рахман Гумматов: В Баку трамвайную сеть интегрируют в сети железных дорог и метрополитена

В Баку планируется интеграция трамвайной сети с железнодорожным сообщением и метрополитеном.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

По его словам, государственная программа в первую очередь предусматривает прокладку трамвайной линии "Мехдиабад - 28 Мая (HUB)", которая обеспечит прямое транспортное сообщение между северными поселками Баку и центральной частью города. В перспективе вдоль данного коридора, в поселке имени М. Расулзаде, планируется строительство железнодорожной станции.

После ввода в эксплуатацию трамвайной линии на этой станции, а также вблизи станции метро "Азадлыг проспекти", будет организована пересадка пассажиров. Таким образом, пассажиры, прибывшие на трамвае, смогут продолжить поездку на железнодорожном транспорте или метро.

Следующая пересадка будет осуществляться на конечной остановке "28 Мая", являющейся ключевым транспортным узлом Баку. Согласно расчетам, после запуска данного коридора ожидается сокращение более чем 20 тысяч автомобильных поездок в этом направлении.

Р. Гумматов отметил, что в районах прохождения трамвайных линий ожидается ускоренное развитие инфраструктуры. По его словам, трамвай отличается высокой пассажировместимостью, экологичностью и долговечностью - срок его эксплуатации достигает 50 лет. Кроме того, благодаря движению по выделенным путям трамваи не попадают в пробки, что обеспечивает более комфортное и быстрое передвижение по сравнению с автобусами и троллейбусами.

Он также подчеркнул, что трамвайные линии будут интегрированы с действующими автобусными маршрутами, которые будут выполнять связующую функцию, доставляя пассажиров к трамвайным остановкам. Все это позволит пассажирам выбирать наиболее удобные виды транспорта.

По словам замминистра, мировой опыт показывает, что в районах, где функционируют трамвайные линии, происходит динамичное развитие инфраструктуры и создаются новые рабочие места, что является еще одним преимуществом данного вида транспорта.