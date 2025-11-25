МИД Молдовы завтра вызовет посла России из-за нарушения воздушного пространства дронами

Министерство иностранных дел Молдовы завтра вызовет посла России из-за нарушения воздушного пространства дронами.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает серьезное нарушение воздушного пространства Республики Молдова несколькими дронами, включая падение одного из них в населенном пункте Кухурештий-де-Жос, район Флорешть, - инцидент, который представляет серьезную угрозу безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Посол России будет вызван в МИД Молдовы завтра для разъяснений по поводу произошедшего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе ночной атаки России на Украину воздушное пространство Молдовы и Румынии пересекли четыре беспилотника "Шахед". По его словам, зафиксировано точное время пролета дронов, однако другие детали маршрута не раскрывались.