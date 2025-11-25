Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    МИД Молдовы завтра вызовет посла России из-за нарушения воздушного пространства дронами

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 15:51
    Министерство иностранных дел Молдовы завтра вызовет посла России из-за нарушения воздушного пространства дронами.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

    "Министерство иностранных дел решительно осуждает серьезное нарушение воздушного пространства Республики Молдова несколькими дронами, включая падение одного из них в населенном пункте Кухурештий-де-Жос, район Флорешть, - инцидент, который представляет серьезную угрозу безопасности граждан", - говорится в сообщении.

    Посол России будет вызван в МИД Молдовы завтра для разъяснений по поводу произошедшего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе ночной атаки России на Украину воздушное пространство Молдовы и Румынии пересекли четыре беспилотника "Шахед". По его словам, зафиксировано точное время пролета дронов, однако другие детали маршрута не раскрывались.

    Молдова Россия воздушное пространство дроны посол
    Rusiya səfiri dron hücumları ilə bağlı Moldova XİN-ə çağırılacaq

