В Баку на время реконструкции метро запустят 11 временных автобусных маршрутов

В Баку на период реконструкции метро будут запущены временные альтернативные автобусные маршруты для обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

По его словам, в период реконструкции метро и диверсификации линий пассажирам придется делать пересадки, что способно привести к дополнительной нагрузке внутри метрополитена. "Тогда станет невозможным сокращение интервалов движения поездов. Именно поэтому мы применяем альтернативные транспортные решения", - отметил Рзаев.

Глава агентства сообщил, что часть пассажиропотока планируется временно перенаправить на автобусы. Для этого будут организованы 11 временных автобусных маршрутов, которые возьмут на себя часть нагрузки в период проведения работ", - подчеркнул он.

По словам Рзаева, новые маршруты обеспечат сообщение по наиболее загруженным направлениям, в частности "Низами" – "28 Мая" и "Аджеми" – "28 Мая".