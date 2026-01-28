Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку на участке проспекта Бабека полностью ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 13:12
    С сегодняшнего дня в Хатаинском районе Баку будет полностью перекрыто движение на участке от проспекта Бабека до улицы Хагани Рустамова в связи со строительными работами.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения будут действовать до завершения работ.

    В Агентстве рекомендуют водителям в качестве альтернативного маршрута использовать улицу Сулеймана Везирова.

