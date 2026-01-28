В Баку на участке проспекта Бабека полностью ограничат движение транспорта
Инфраструктура
- 28 января, 2026
- 13:12
С сегодняшнего дня в Хатаинском районе Баку будет полностью перекрыто движение на участке от проспекта Бабека до улицы Хагани Рустамова в связи со строительными работами.
Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения будут действовать до завершения работ.
В Агентстве рекомендуют водителям в качестве альтернативного маршрута использовать улицу Сулеймана Везирова.
Последние новости
14:25
В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов США, Украины и РФ в Абу-ДабиДругие страны
14:17
АЖД: Железнодорожное сообщение вокруг Абшерона будет расширеноИнфраструктура
14:14
АЖД: Незаконные постройки в охранных зонах ж/д представляют опасностьИнфраструктура
14:11
Фото
В Баку почтили память национального героя Кубы Хосе МартиВнешняя политика
14:10
Минкультуры: Упразднение должности худрука не угрожает творческой политике театровИскусство
14:04
В центре Москвы в музее мужчина устроил погромВ регионе
14:01
В Британии синоптики предупредили о массовых наводнениях из-за шторма "Чандра"Другие страны
13:52
Фото
Переселившимся в село Хоровлу 20 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:42