В Баку на участке проспекта Бабека полностью ограничат движение транспорта

С сегодняшнего дня в Хатаинском районе Баку будет полностью перекрыто движение на участке от проспекта Бабека до улицы Хагани Рустамова в связи со строительными работами.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничения будут действовать до завершения работ.

В Агентстве рекомендуют водителям в качестве альтернативного маршрута использовать улицу Сулеймана Везирова.