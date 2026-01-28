Babək prospektinin bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq
İnfrastruktur
- 28 yanvar, 2026
- 12:38
Aparılacaq tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq, bu gündən etibarən Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospektindən Xəqani Rüstəmov küçəsinədək olan hissədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, hərəkətin məhdudlaşdırılması tikinti işləri bitənədək qüvvədə olacaq.
Qurumdan qeyd edilib ki, sürücülər alternativ olaraq Süleyman Vəzirov küçəsindən istifadə edə bilərlər.
