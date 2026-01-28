Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Кая Каллас: ЕС надо адаптироваться к новым реалиям для своего выживания

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 13:22
    Кая Каллас: ЕС надо адаптироваться к новым реалиям для своего выживания

    Россия остается главной долгосрочной угрозой безопасности Европы, но ЕС сталкивается также с растущим давлением со стороны Китая, нестабильностью на Ближнем Востоке и переосмыслением трансатлантических отношений.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA) заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    "Кризис, с которым мы сталкиваемся, резко углубился в течение прошлого года, мы приближаемся к отметке четырех лет войны России против Украины, мы отражаем кибератаки, саботаж против критической инфраструктуры, иностранное вмешательство и манипуляции, в том числе информацией, военное запугивание, территориальные угрозы и политическое вмешательство", - сказала Каллас, выступая в лице главы EDA.

    По ее словам, все перечисленное показывает, что Россия останется серьезной угрозой безопасности ЕС на длительный срок.

    Ближний Восток пережил год непрерывного кризиса, от конфликтов в Йемене, Сирии и Газе до протестов в Иране, что показывает, что регион останется совершенно непредсказуемым, заметила Каллас.

    Китай, как отметила Каллас, также остается долгосрочной проблемой. Он представляет риск для экономической модели Европы, угрожает странам в Восточном и Южно-Китайском морях и поддерживает войну России против Украины.

    "Пожалуй, самое большое изменение в фундаментальной переориентации происходит по ту сторону Атлантики, что потрясло трансатлантические отношения до основания",- добавила топ-дипломат ЕС. По ее словам, ЕС хочет крепких трансатлантических связей и "США останутся партнером Европы, союзником".

    Но Европе, добавила она, нужно адаптироваться к новым реалиям. Европа больше не является основным центром тяжести Вашингтона, что означает, что Европа должна активизироваться в своем стремлении к обеспечению безопасности и выживания.

    "Риск полномасштабного возврата к принудительной силовой политике, сферам влияния и миру, где сила решает все, очень реален. Поэтому Европе нужно сосредоточиться на четырех важных аспектах: обороне, развитии оборонной промышленности, партнерстве, в первую очередь с НАТО, и, наконец, ускорении и повышении эффективности решений в ЕС", - заметила Каллас.

