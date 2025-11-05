Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Посол Британии: В матче "Карабах"-"Челси" я буду болеть за хозяев

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 16:46
    Посол Британии: В матче Карабах-Челси я буду болеть за хозяев

    Посол Великобритании в Баку Фергюс Олд заявил, что будет болеть за азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в предстоящем 5 ноября матче 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА против "Челси".

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х" и на странице посольства в соцсети Instagram.

    "Сегодня вечером ФК "Карабах" встретится с "Челси"! С нетерпением жду напряженной и интересной игры, но как посол Великобритании в Азербайджане и как "Красный Дьявол" (болельщик клуба "Манчестер Юнайтед" - ред.) сегодня вечером я буду поддерживать хозяев поля", - написал он.

    ФК "Карабах" ФК "Челси" Великобритания посольство Фергюс Олд
    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri "Çelsi" ilə oyunda "Qarabağ"ı dəstəkləyəcək
    UK ambassador to Baku backs Qarabag against Chelsea

    Последние новости

    17:39

    Самир Рзаев: Количество еженедельных рейсов Баку - Тель-Авив может увеличиться до 21

    Инфраструктура
    17:35

    Израильская атака на юге Ливана привела к гибели одного человека

    Другие страны
    17:34

    Азербайджан может углубить экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

    Бизнес
    17:29

    Суд в Казахстане признал пилотов виновными в крушении самолета Bek Air

    В регионе
    17:19

    Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

    Внешняя политика
    17:17

    ЕБРР: Азербайджанские стартапы могут получить поддержку до 50 тыс. евро

    ИКТ
    17:15

    Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30

    Внешняя политика
    17:09

    США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

    Другие страны
    17:05

    "Карабах" потерпел поражение от "Челси" в Лиге молодежи УЕФА

    Футбол
    Лента новостей