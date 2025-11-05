Посол Британии: В матче "Карабах"-"Челси" я буду болеть за хозяев
- 05 ноября, 2025
- 16:46
Посол Великобритании в Баку Фергюс Олд заявил, что будет болеть за азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в предстоящем 5 ноября матче 4-го тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА против "Челси".
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети "Х" и на странице посольства в соцсети Instagram.
"Сегодня вечером ФК "Карабах" встретится с "Челси"! С нетерпением жду напряженной и интересной игры, но как посол Великобритании в Азербайджане и как "Красный Дьявол" (болельщик клуба "Манчестер Юнайтед" - ред.) сегодня вечером я буду поддерживать хозяев поля", - написал он.
Bu axşam @FKQarabagh yenidən @ChelseaFC ilə qarşılaşır! ⚽️— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) November 5, 2025
Gərgin və maraqlı oyunu səbirsizliklə gözləyirəm, amma 🇬🇧-nın 🇦🇿-dakı səfiri və “Qırmızı Şeytan” kimi bu axşam ev sahibini dəstəkləyəcəyəm 🇦🇿🤩
Oyunçu aparsın! 🤝 pic.twitter.com/VuEeZfiPM9