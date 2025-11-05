İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri "Çelsi" ilə oyunda "Qarabağ"ı dəstəkləyəcək

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:09
    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Çelsi ilə oyunda Qarabağı dəstəkləyəcək

    Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Ferqus Auld UEFA Çempionlar Liqasının IV turunun "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə) duelində Ağdam təmsilçisini dəstəkləyəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Bu axşam "Qarabağ" FK "Çelsi" ilə qarşılaşacaq! Gərgin və həyəcanlı oyun gözləyirəm, amma Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri və "Qırmızı Şeytan" ("Mançester Yunayted" azarkeşi - red.) kimi bu axşam ev sahibi komandaya köklənəcəyəm", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu Ferqus Auld
    Посол Британии: В матче "Карабах"-"Челси" я буду болеть за хозяев
    UK ambassador to Baku backs Qarabag against Chelsea

