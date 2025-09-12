Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Послы ЕС согласовали продление на полгода персональных санкций против РФ

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 14:30
    Послы ЕС согласовали продление на полгода персональных санкций против РФ

    Страны Евросоюза согласовали продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против РФ, введенных после начала конфликта в Украине.  

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. 

    "Мы только что продлили наши санкции против России. В то же время мы завершаем работу над 19-м пакетом - рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки. Мы продолжим лишать Путина денег на войну", – написала Каллас. 

    Согласно информации СМИ, санкции касаются более 2500 физических и юридических лиц. В прошлый раз ограничительные меры были продлены в марте текущего года.

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıblar
    EU extends personal sanctions against Russia for six months

    Лента новостей