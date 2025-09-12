İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıblar

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıblar

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri Ukraynada münaqişənin başlamasından sonra Rusiyaya qarşı tətbiq edilən fərdi sanksiyaların altı ay müddətinə uzadılmasını razılaşdırıblar. 

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas məlumat verib.

    "Biz Rusiyaya qarşı sanksiyaları uzatdıq. Eyni zamanda, 19-cu paket üzərində işləri tamamlayırıq - Rusiya neftinin satışına, kölgə neft tankerlərinə və banklara əlavə məhdudiyyətləri nəzərdən keçiririk. Biz Putini müharibə aparmaq üçün puldan məhrum etməyə davam edəcəyik", - o yazıb.

    KİV-in məlumatına görə, sanksiyalar 2500-dən çox fiziki və hüquqi şəxsi əhatə edir. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər sonuncu dəfə bu ilin mart ayında uzadılmışdı.

    sanksiya Rusiya Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Послы ЕС согласовали продление на полгода персональных санкций против РФ
    EU extends personal sanctions against Russia for six months

    Son xəbərlər

    15:41

    "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olub

    Futbol
    15:37

    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Digər ölkələr
    15:35

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:34

    Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırır

    Digər ölkələr
    15:33

    "Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    15:29
    Foto

    Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİB

    Hərbi
    15:29

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcək

    Biznes
    15:24
    Foto

    Şamaxıda toxum sərgi-satış yarmarkası və Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti