Последствия масштабного воздушного боя в небе над Киевом - ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь с 27 на 28 мая Россия предприняла очередной массированный воздушный налет на территорию Украины. Атаке, в частности, с использованием беспилотников иранского производства "Шахед", подверглись украинские территории вне зоны активных боевых действий,

В ночь с 27 на 28 мая Россия предприняла очередной массированный воздушный налет на территорию Украины. Атаке, в частности, с использованием беспилотников иранского производства "Шахед", подверглись украинские территории вне зоны активных боевых действий, включая столицу Киев.

Как сообщил корреспонденту восточноевропейского бюро Report представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат, атака стала самой массированной с начала войны.

"За одну только ночь 54 беспилотника иранского производства атаковали всю территорию Украины. Налет продолжался с 27 мая 23:00 до 28 мая 05:00. Атака была осуществлена с севера и юга страны. Наши силы ПВО уничтожили 52 из 54 беспилотников. Большинство из них было уничтожено в Киеве. Отсюда видно, что главной целью противника была столица Киев. Наши ПВО проделали большую работу. Это показывает, что мы можем предотвратить такие атаки с помощью средств, предоставленных нам Западом", - уточнил Ю.Игнат.

Он также подчеркнул, что Иран продолжает поставлять России беспилотники.

"Иран продолжает поддерживать оккупантов. Аналогичная массированная атака была совершена в последнюю новогоднюю ночь. Тогда были задействованы 46 дронов. Сегодняшняя атака стала рекордной по числу использованных БПЛА. Хотя наша система ПВО совершенствуется день ото дня, порой вражеские беспилотники наносят вред нашим мирным жителям. Поэтому мировому сообществу следует усилить давление на Иран, чтобы он перестал снабжать террористов", - добавил Юрий Игнат.

В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях ночной атаки дронов.

"Противник решил "поздравить" киевлян по случая 28 Мая - Дня города 14-й по счету воздушной атакой в течение мая. Это была самая массированная атака с использованием беспилотников иранского производства "Шахед" с начала войны. Силы ПВО Украины уничтожили в небе столицы более 40 беспилотников противника. Но среди наших мирных жителей в столице тоже были убитые и раненые. В Голосеевском районе погиб 41-летний мирный житель. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Это произошло в результате падения частей обезвреженных в воздухе беспилотников на жилые дома.

Помимо жилых зданий, также нанесен ущерб зданию торгового центра, на крыше которого произошел пожар", - отметили в Киевской ГВА.