После теракта в Иерусалиме полиция задержала более 40 человек

Израильская полиция сообщила о задержании свыше 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме.

Израильская полиция сообщила о задержании свыше 40 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

"В связи с нападением были задержаны 42 человека", - сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером после наступления шаббата. В результате стрельбы, по данным полиции, погибли семь человек, трое получили ранения. Теракт в Восточном Иерусалиме произошел на фоне начавшегося обострения в палестино-израильском конфликте. В четверг израильские силовики провели масштабную спецоперацию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, целью которой были боевики радикальной группировки "Исламский джихад", готовившие теракты в Израиле. В ходе рейда погибли 11 палестинцев.